Администрацию Трампа озадачило решение Индии по российской нефти

Старший советник президента США по торговле и производству Питер Наварро в интервью телеканалу Bloomberg TV заявил, что озадачен решением Индии не отказываться от российской нефти даже после повышения Вашингтоном пошлин до 50%.

«Индия может уже завтра получить снижение [пошлин] на 25%, если перестанет приобретать российскую нефть. <...> Но они не [проявляют готовности сделать это], и я озадачен», — отметил Наварро.

Он отметил, что власти Индии во главе с премьер-министром Нарендрой Моди, глядя США прямо в глаза, говорят, что не собираются прекращать закупки российской нефти. При этом Наварро отметил, что Вашингтон все равно хочет добиться от Индии и Китая отказа от нефти из РФ.

27 августа начали действовать 50%-ные пошлины, введенные администрацией президента США Дональда Трампа в отношении Индии за отказ прекратить закупки российской нефти. По данным газеты The Guardian, пошлины будут действовать в отношении таких товаров, как одежда, текстиль, драгоценные камни, обувь, мебель и пр. При этом для ряда товаров были сделаны исключения. В частности, от пошлин освобождены топливо, электроника и некоторые лекарства, они составляют около 30% экспорта Индии в США.

Ранее сообщалось, что Индия может начать добычу ресурсов в России на фоне угроз Трампа.