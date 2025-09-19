Глава минпромторга Индии посетит США для переговоров по торговому соглашению

Глава минпромторга Индии может посетить США в ближайшие несколько дней

Глава минпромторга Индии Пиюш Гоял посетит США для переговоров по индийско-американскому торговому соглашению. Об этом сообщила газета The Times of India.

Уточняется, что визит может состояться в следующие несколько дней. Пиюш Гоял приедет в Вашингтон, чтобы продвинуть переговоры между двумя странами, которые в последнее время демонстрируют положительную динамику.

27 августа начали действовать 50%-ные пошлины США на товары из Индии из-за ее отказа от закупок российской нефти. По данным The Guardian, пошлины затронули одежду, текстиль, драгоценные камни, обувь и мебель. Исключения были сделаны для топлива, электроники и ряда лекарств, на которые приходится около 30% индийского экспорта в США.

Ранее администрацию Трампа озадачило решение Индии по российской нефти.