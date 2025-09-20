На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Алехин Алехин обвинил губернатора Хинштейна в своем иноагентстве

Алехин заявил, что ему присвоили статус иноагента из-за губернатора Хинштейна
true
true
true
close
Telegram-канал «Роман Алехин»

Заподозренный в отмывании денег на специальной военной операции (СВО) военный корреспондент Роман Алехин (признан в РФ иностранным агентом) заявил, что ему присвоили статус иностранного агента из-за губернатора Курской области Александра Хинштейна. Об этом журналист написал в своем Telegram-канале.

«В телеграм уже начала формироваться главная версия: иноагентство мне инициировал губернатор Курской области. И я также склоняюсь к этой версии...» — написал он.

Журналиста расстроил тот факт, что такие инструменты как иноагентство, не говоря уже про уголовное преследование, «размываются и становятся не федеральными, а местечковыми», то есть эти инструменты может применять губернаторв отношении тех, «кто осмелился даже на легкую конструктивную критику действий властей».

Алехин добавил, что некоторые журналисты угрожали его жене, что пойдут в школу к их 9-летнему сыну-инвалиду, чтобы и через него начать давление.

«Иноагент - это слишком острое оружие, чтобы им могли распоряжаться губернаторы для решения своих личных проблем в регионе», — подчеркнул журналист.

Корреспондент отметил, что наиболее тяжелым ударом новый статус стал для его матери, для нее он звучит как клеймо врага народа советских времен.

Алехин был запечатлен видеокамерой при обсуждением схем спекуляций на помощи бойцам ВС РФ в зоне спецоперации. Позднее Минюст РФ включил его в список иноагентов. Военкор заявил, что не согласен с этим решением.

Ранее Алехин получил повестку, но уклонился от СВО.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами