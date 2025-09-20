Алехин Алехин обвинил губернатора Хинштейна в своем иноагентстве

Заподозренный в отмывании денег на специальной военной операции (СВО) военный корреспондент Роман Алехин (признан в РФ иностранным агентом) заявил, что ему присвоили статус иностранного агента из-за губернатора Курской области Александра Хинштейна. Об этом журналист написал в своем Telegram-канале.

«В телеграм уже начала формироваться главная версия: иноагентство мне инициировал губернатор Курской области. И я также склоняюсь к этой версии...» — написал он.

Журналиста расстроил тот факт, что такие инструменты как иноагентство, не говоря уже про уголовное преследование, «размываются и становятся не федеральными, а местечковыми», то есть эти инструменты может применять губернаторв отношении тех, «кто осмелился даже на легкую конструктивную критику действий властей».

Алехин добавил, что некоторые журналисты угрожали его жене, что пойдут в школу к их 9-летнему сыну-инвалиду, чтобы и через него начать давление.

«Иноагент - это слишком острое оружие, чтобы им могли распоряжаться губернаторы для решения своих личных проблем в регионе», — подчеркнул журналист.

Корреспондент отметил, что наиболее тяжелым ударом новый статус стал для его матери, для нее он звучит как клеймо врага народа советских времен.

Алехин был запечатлен видеокамерой при обсуждением схем спекуляций на помощи бойцам ВС РФ в зоне спецоперации. Позднее Минюст РФ включил его в список иноагентов. Военкор заявил, что не согласен с этим решением.

Ранее Алехин получил повестку, но уклонился от СВО.