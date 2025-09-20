На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В США призвали Зеленского послушать Келлога в одном вопросе

Подполковник Дэвис призвал Зеленского прислушаться к словам Келлога о территориях
Kevin Lamarque/Reuters

Украинский лидер Владимир Зеленский должен задуматься над словами спецпосланника президента США Кита Келлога о признании потери части территорий республики. Об этом в эфире YouTube-канала Deep Dive заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис.

«У них [Украины] есть все доказательства, что они проигрывают. Он [Зеленский] должен признать это, иначе Россия будет идти и дальше на запад от реки Днепр», — сказал Дэвис.

Аналитик призвал украинцев понять, что чем дольше Зеленский отказывается признавать очевидное, тем больше потерь будут нести ВСУ. На данный момент Киев продолжает терять войска и территорию, констатировал эксперт.

Накануне посланник президента США Кит Келлог заявил, что в вопросе территорий Украины нужно «принять реальность».

«Давайте будем реалистами: Донецк оккупирован на 65%. Луганск — на 98%. Нужно принять реальность. Де-факто не значит де-юре. Давайте снова вернемся к истории. Мы никогда не признавали советский контроль над Прибалтикой, хотя де-факто она была частью СССР. Это подтверждалось доктриной Уэллеса», — сказал Келлог.

Ранее в России раскрыли, о чем думают мировые политики относительно Украины.

