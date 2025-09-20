На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В России раскрыли, о чем думают мировые политики относительно Украины

Иванов: мировые политики все больше задумываются, останется ли Украина как страна
close
Алексей Никольский/РИА «Новости»

Мировые политики все больше задумываются о том, сохранится ли Украина в будущем как государство. Об этом в интервью ТАСС заявил постоянный член Совета безопасности, специальный представитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

«Реальные политики все больше и больше задумываются над тем, останется ли в будущем Украина как государство или нет», — сказал Иванов.

По его словам, им надо прямо сообщать о том, что Украине придется уступить часть территорий, с чем ее лидер Владимир Зеленский «категорически не согласен и публично об этом заявляет».

Накануне депутат Рады Анна Скороход заявила, что Украина потеряла свой суверенитет, поскольку зависит от внешних финансовых вливаний. По словам Скороход, для Украины поэтому сложилась опасная ситуация.

В свою очередь подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис указывал, что без финансовой поддержки со стороны Европы и США Украина обречена на катастрофу.

Ранее МИД Украины потребовал от Европы «решительных действий».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами