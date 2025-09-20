Иванов: мировые политики все больше задумываются, останется ли Украина как страна

Мировые политики все больше задумываются о том, сохранится ли Украина в будущем как государство. Об этом в интервью ТАСС заявил постоянный член Совета безопасности, специальный представитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

«Реальные политики все больше и больше задумываются над тем, останется ли в будущем Украина как государство или нет», — сказал Иванов.

По его словам, им надо прямо сообщать о том, что Украине придется уступить часть территорий, с чем ее лидер Владимир Зеленский «категорически не согласен и публично об этом заявляет».

Накануне депутат Рады Анна Скороход заявила, что Украина потеряла свой суверенитет, поскольку зависит от внешних финансовых вливаний. По словам Скороход, для Украины поэтому сложилась опасная ситуация.

В свою очередь подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис указывал, что без финансовой поддержки со стороны Европы и США Украина обречена на катастрофу.

Ранее МИД Украины потребовал от Европы «решительных действий».