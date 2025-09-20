Кислица: в ЕС должны объяснить гражданам, что от Украины зависит их безопасность

Европейские политики должны объяснить гражданам ЕС, что от Украины зависит их благополучие. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел республики Андрей Кислица в интервью Reuters.

По его словам, Россия якобы не намерена останавливаться в ходе конфликта с Украиной, и сейчас пришло время для решительных действий. Если в Европе серьезно относятся к безопасности, то пришло время для «непростых решений».

«Я считаю, что долг европейских политиков - обратиться к своим избирателям и объяснить каждому дому, почему их благополучие зависит от способности Украины защитить себя и весь континент», — сказал Кислица.

В том же интервью замминистра сообщил, что Украина добивается прогресса в переговорах по формализации юридически обязывающих гарантий безопасности Киеву с Соединенными Штатами и странами Европы. По его словам, это ключевой элемент, который поможет остановить конфликт Москвы и Киева.

