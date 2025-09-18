Депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО из-за подозрений в госизмене, допустил сценарий, при котором Украина после разочарования в европейских союзниках встанет на путь восстановления отношений с Россией. Соответствующая публикация появилась в его Telegram-канале.

«Я считаю вполне реальным сценарий, при котором Украина, разочаровавшись в Европе, развернется в сторону возобновления отношений с РФ», — написал Дубинский.

По его оценке, история Украины состоит из периодов «метаний в поисках лучшего пана».

До этого президент Владимир Путин заявил, что Россия считала и продолжает считать братским народ Украины. Он отметил, что русский и украинский народы имеют одни корни. По словам российского лидера, «все происходящее» для РФ является «трагедией и тяжелой болью».

«Поэтому наша страна искренне заинтересована в том, чтобы положить этому конец», — подчеркнул глава государства.

