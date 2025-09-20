На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В МИД Украины рассказали о прогрессе по гарантиям безопасности Киеву

Замглавы МИД Кислица: Украина добивается прогресса в гарантиях безопасности Киеву
close
112 Украина

Украина добивается прогресса в переговорах по формализации юридически обязывающих гарантий безопасности Киеву с Соединенными Штатами и странами Европы. Об этом сказал замглавы МИД республики Сергей Кислица в интервью Reuters.

По его словам, это ключевой элемент, который поможет остановить конфликт Москвы и Киева. Двусторонние договоренности и США остаются жизненно важными для Украины, и обещание Дональда Трампа участвовать в гарантиях безопасности «стали прорывом», указал Кислица.

«Я думаю, что мы добиваемся прогресса. Я думаю, что этот очень интенсивный период обмена мнениями позволяет нам гораздо лучше и конкретнее понять, кто готов что сделать и кто что способен сделать», - сказал Кислица.

Замглавы МИД также сообщил, что большинство стран «коалиции желающих», обещавших поддержку Украине, предложили практическую помощь, хотя детали прорабатываются.

До этого глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что гарантии безопасности, предоставляемые Украине, должны соответствовать обязательствам Запада, закрепленным в Уставе ООН и в документах Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

По словам министра, они, в частности, должны опираться на принцип, который гласит, что ни одна страна не имеет права укреплять свою безопасность за счет безопасности других.

Ранее Зеленский призвал думать не об отношениях с Россией, а об Украине.

