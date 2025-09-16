В Британии пригрозили сбивать российские дроны истребителями Tyhoon

Глава МО Хили: британские Typhoon будут сбивать российские БПЛА при необходимости

Министр обороны Великобритании Джон Хили заявил, что НАТО «решительно реагирует» на возникающие угрозы, а истребители Typhoon готовы сбивать российские дроны, которые окажутся в воздушном пространстве НАТО. Его слова приводит The Guardian.

«Если есть дроны, которые представляют угрозу для жизни поляков, то НАТО примет меры, чтобы их уничтожить», — сказал Хили.

По его словам, британские истребители Typhoon – часть более широкой миссии по защите воздушного пространства НАТО. Они развернуты в рамках операции Североатлантического альянса «Восточный страж», отметил министр.

16 сентября премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что британские истребители Eurofighter Typhoon направятся в Польшу в рамках операции Североатлантического альянса «Восточный страж».

Стармер уточнил, что обсудил ситуацию с проникновением беспилотных летательных аппаратов в польское воздушное пространство с президентом Польши Каролем Навроцким. В связи с этим было принято решение о развертывании на польской территории дополнительных воздушных сил Великобритании.

Ранее в Совфеде назвали «чистой воды провокацией» инциденты с БПЛА в Польше и Румынии.