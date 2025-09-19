Белый дом попросил конгресс одобрить продажу Израилю оружия на $6 млрд

Белый дом просит конгресс одобрить сделку по продаже Израилю оружия на сумму почти в $6 млрд. Об этом сообщает газета Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

«Администрация (президента США Дональда) Трампа добивается одобрения конгресса на продажу Израилю оружия <...>. Этот шаг неизбежен, несмотря на ракетный удар Израиля по ХАМАС в Катаре и активизацию наступления в секторе Газа», — говорится в материале WSJ.

Предполагается, что $3,9 млрд уйдут на поставку вертолетов AH-64 Apache, а еще $1,9 млрд — на приобретение 3250 бронемашин для перевозки пехоты. Реализация контрактов займет два-три года.

18 сентября США снова наложили вето на проект резолюции Совета Безопасности ООН с требованиями о прекращении огня в Газе, освобождении заложников и снятии ограничений на поставки гуманитарной помощи. Против документа в ходе десятитысячного заседания Совбеза проголосовали только США, остальные 14 членов высказались в его поддержку.

Ранее в США выяснили, что у Трампа была возможность предотвратить удар по Катару.