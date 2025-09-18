Трамп пока не собирается просить Путина о прекращении огня на Украине

Трамп заявил, что еще не время просить Путина о прекращении огня на Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что пока преждевременно призывать президента России Владимира Путина к прекращению огня на Украине. Об этом сообщает Bloomberg.

«Не думаю, что сейчас подходящий момент, чтобы просить Путина о прекращении огня,» — цитирует агентство главу Белого дома.

Он пояснил, что счел бы подобную просьбу со своей стороны в текущей ситуации «неуместной».

По информации CNN, Великобритания планирует задействовать методы «мягкой силы», стремясь убедить Трампа повлиять на Россию в контексте урегулирования ситуации в Украине.

Как сообщал телеканал, некоторые европейские официальные лица выражали надежду на то, что «наступление с помощью очарования» сможет донести до Трампа новое понимание многолетней роли Соединенных Штатов в поддержании безопасности на европейском континенте.

Ранее Трамп заявил, что конфликт на Украине больше не грозит третьей мировой войной.