На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Трамп пока не собирается просить Путина о прекращении огня на Украине

Трамп заявил, что еще не время просить Путина о прекращении огня на Украине
true
true
true
close
Alex Brandon/AP

Президент США Дональд Трамп заявил, что пока преждевременно призывать президента России Владимира Путина к прекращению огня на Украине. Об этом сообщает Bloomberg.

«Не думаю, что сейчас подходящий момент, чтобы просить Путина о прекращении огня,» — цитирует агентство главу Белого дома.

Он пояснил, что счел бы подобную просьбу со своей стороны в текущей ситуации «неуместной».

По информации CNN, Великобритания планирует задействовать методы «мягкой силы», стремясь убедить Трампа повлиять на Россию в контексте урегулирования ситуации в Украине.

Как сообщал телеканал, некоторые европейские официальные лица выражали надежду на то, что «наступление с помощью очарования» сможет донести до Трампа новое понимание многолетней роли Соединенных Штатов в поддержании безопасности на европейском континенте.

Ранее Трамп заявил, что конфликт на Украине больше не грозит третьей мировой войной.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами