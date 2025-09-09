На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Орбан раскрыл, как Европа хочет использовать Украину

Орбан: ЕС использует конфликт на Украине для лишения стран суверенитета
Dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

Евросоюз использует украинский конфликт в качестве предлога для лишения стран-членов суверенитета. Об этом в соцсети X заявил премьер Венгрии Виктор Орбан.

«ЕС хочет использовать конфликт на Украине как предлог, чтобы связать нас всех финансовыми узами», — подчеркнул он.

По словам Орбана, руководство Европы продвигает тему финансовых задолженностей с целью лишить страны суверенитет.

До этого глава Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Андрей Коваленко сообщал, что заявление Орбана о разделе Украины на три части может быть обусловлено его сотрудничеством со Службой внешней разведки (СВР) России.

Орбан говорил, что судьба Украины после окончания конфликта уже решена. По его словам, ее предлагается разделить на три части. В частности, в Европе, как указал Орбан, уже признают существование «российской зоны», однако идут дебаты относительно того, какой будет ее размер, формат и какие регионы она включит. Кроме того, открыт вопрос и о «демилитаризованной зоне», отметил премьер Венгрии.

Ранее Зеленский раскрыл, что говорил Путин американцам относительно Донбасса.

Переговоры о мире на Украине
