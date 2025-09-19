Небензя высказался о запуске процедуры восстановления санкций против Ирана

Россия отвергает запуск процедуры восстановления санкций против Ирана. Об этом заявил постоянный представитель РФ при Организации Объединенных Наций (ООН) Василий Небензя в ходе заседания Совбеза ООН, передает РИА Новости.

«Внесение рассмотренного сегодня проекта является прямым нарушением резолюции 2231 и СВПД (Совместный всеобъемлющий план действий — «Газета.Ru»), являющегося ее неотъемлемой частью. По этой причине РФ не признает ни якобы совершенных, ни никаких дальнейших шагов в этом контексте», — сказал постпред.

Небензя добавил, что СВПД предполагал постепенное снятие санкций с Ирана.

Несколькими часами ранее большинство членов Совета Безопасности ООН не поддержали проект резолюции о продлении режима отмены санкций против Ирана. Документ поддержали Россия, Китай, Пакистан и Алжир. Южная Корея и Гайана воздержались от участия в голосовании. Против принятия проекта резолюции выступили представители Соединенных Штатов, Франции, Великобритании, Греции, Дании, Сомали, Панамы, Словении и Сьерра-Леоне.

Ранее Иран счел незаконным принятое СБ ООН решение по санкциям.