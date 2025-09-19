Си Цзиньпин заявил, что отношения КНР и США крайне важны

Отношения Китая и США крайне важны, две страны могут добиться общего процветания. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин в телефонном разговоре с американским лидером Дональдом Трампом, передает Центральное телевидение Китая.

«Китайско-американские отношения чрезвычайно важны. Китай и США вполне могут способствовать успехам друг друга, стремиться к совместному процветанию и взаимной пользе, приносить пользу всему миру», — подчеркнул Си Цзиньпин.

Телефонные переговоры между лидерами стран 15 сентября анонсировал Трамп. По его словам, Пекин и Вашингтон достигли соглашения об «определенной компании, которую молодежь в нашей стране [США] очень хотела спасти».

Утром 19 сентября агентство Bloomberg сообщило, что Си Цзиньпин и Трамп планировали обсудить рамочное соглашение о передаче контроля над операциями TikTok в США от его китайской материнской компании ByteDance Ltd. консорциуму американских инвесторов. Также ожидалось, что председатель КНР и президент Соединенных Штатов поднимут вопрос тарифов.

Ранее Трамп заявил, что может вновь продлить отсрочку на введение пошлин против Китая.