Аналитик Цуй: ответственность за обострение украинского кризиса лежит на США

Ответственность за развязывание конфликта на Украине лежит на Соединенных Штатах. Об этом заявил профессор Академии регионального и глобального управления при Пекинском университете иностранных языков Цуй Хунцзянь, передает ТАСС.

«Ответственность за то, что конфликт между Россией и украинской стороной сегодня обострился до такой степени, несомненно, лежит на Соединенных Штатах», — подчеркнул он.

В течение всего украинского конфликта США по-настоящему не уделяют внимания вопросам решения кризиса, считает эксперт.

15 сентября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что на данный момент информации о саммите Россия-США-Украина нет.

При этом президент США Дональд Трамп, наоборот, выразил уверенность в том, что трехсторонняя встреча по Украине произойдет в ближайшее время. Политик пообещал «относительно скоро» решить вопрос о встрече лидеров РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского.

Ранее в Кремле напомнили о подходе Путина к международной политике.