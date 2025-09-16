Ответственность за развязывание конфликта на Украине лежит на Соединенных Штатах. Об этом заявил профессор Академии регионального и глобального управления при Пекинском университете иностранных языков Цуй Хунцзянь, передает ТАСС.
«Ответственность за то, что конфликт между Россией и украинской стороной сегодня обострился до такой степени, несомненно, лежит на Соединенных Штатах», — подчеркнул он.
В течение всего украинского конфликта США по-настоящему не уделяют внимания вопросам решения кризиса, считает эксперт.
15 сентября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что на данный момент информации о саммите Россия-США-Украина нет.
При этом президент США Дональд Трамп, наоборот, выразил уверенность в том, что трехсторонняя встреча по Украине произойдет в ближайшее время. Политик пообещал «относительно скоро» решить вопрос о встрече лидеров РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского.
Ранее в Кремле напомнили о подходе Путина к международной политике.