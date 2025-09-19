На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Литва открывает в Киеве офис проектов по строительству укрытий

Сибига: Литва открывает на Украине офис проектов по строительству укрытий
Литва открывает в Киеве офис Центрального агентства по управлению проектами, который займется строительством укрытий на Украине. Об этом рассказал глава МИД республики Андрей Сибига по итогам встречи с литовским коллегой Кестутисом Будрисом, передает ТАСС.

«Этот визит особенный, во время него мой коллега официально откроет в Киеве офис Центрального агентства по управлению проектами Литвы», — отметил Сибига.

Украинский министр уточнил, что офис займется координацией всех литовских проектов по восстановлению Украины, в частности, в рамках коалиции «укрытий гражданской защиты», к которой Литва недавно присоединилась. Ее учредили по инициативе Финляндии в мае. В рамках коалиции планируется до 2030 года построить на Украине 5 тыс. убежищ.

Накануне радиостанция RMF 24 сообщила, что в Польше проводят массовую проверку бомбоубежищ. Отмечается, что к 12 сентября 2025 года органы, ответственные за безопасность, инициировали почти четыре тысячи проверок существующих зданий на предмет их пригодности в качестве убежищ и мест временного размещения.

При этом власти выделили на 2025-2026 годы около 5 млрд злотых (более 115 млрд рублей) на модернизацию убежищ, строительство новых защитных объектов и развитие систем оповещения.

Ранее власти ФРГ объявили о масштабном плане укрепления системы гражданской обороны.

Новости Украины
