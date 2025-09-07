Власти ФРГ объявили о масштабном плане укрепления системы гражданской обороны

Германия выделит €10 млрд до 2029 года на развитие системы гражданской обороны

Германия выделит €10 млрд до 2029 года на цели развития системы гражданской обороны в рамках крупнейшей за последние десятилетия программы по ее модернизации. Об этом заявил Bild глава МВД ФРГ Александр Добриндт.

«Будут закуплены системы оповещения, такие как сирены и цифровые технологии для мобильных телефонов. Разрабатываются и строятся новые убежища», — говорится в материале.

Власти планируют проводить больше учений с участием служб гражданской обороны, развивать устойчивую к кризисным ситуациям цифровую связь между организациями гражданской обороны и бундесвером.

Отмечается, что в настоящее время в Германии существует 579 общественных убежищ, которые могут принять лишь 480 тысяч человек — примерно 0,5% населения страны.

В июле сообщалось, что немецкие власти намерены увеличить бюджет гражданской обороны из-за «меняющихся сценариев угроз». По словам президента Федерального ведомства гражданской защиты и помощи при стихийных бедствиях Ральфа Тислера, основные проблемы сейчас связаны с экстремальными погодными условиями, геополитической напряженностью и крупными техногенными катастрофами.

Ранее стало известно о намерении Германии к 2029 году подготовиться к возможной войне с Россией.