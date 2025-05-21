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Трамп назвал журналиста придурком из-за вопроса о подаренном ему самолете

Трамп назвал корреспондента NBC придурком из-за вопроса о катарском самолете
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Brian Snyder/Reuters

Президент США Дональд Трамп назвал лживыми американские СМИ из-за вопроса журналиста о самолете, который был передан американскому лидеру Катаром. Его слова передает ТАСС.

Во время встречи с южноафриканским президентом Сирилом Рамафосой в Белом доме Трамп показал ему видео и фотоматериалы о преступлениях против белого населения в ЮАР.

После презентации, когда президента США спросил, есть ли у журналистов вопросы, корреспондент NBC Питер Александер попросил его прокомментировать передачу правительством Катара самолета, который должен стать новым «бортом номер один».

«Какое отношение это имеет к катарскому самолету? <...> Если бы СМИ не были лживыми, как NBC, который является лживым медиа, одним из худших. ABC, NBC и CBS… это ужасно. Но если бы они не были лживыми, как этот придурок, который у нас здесь, если бы у нас были настоящие репортеры, они бы освещали это», — цитирует агентство Трампа.

21 мая Пентагон подтвердил, что Boeing 747-8, подаренный катарской правящей семьей Аль Тани, был принят и адаптируется для президентских полетов.

Ранее Уиткофф высказался о подаренном Катаром Трампу самолете.

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