В ЕК раскрыли детали нового пакета антироссийских санкций

Новый 19-й пакет антироссийских санкций Европейского союза может включить новые ограничения против энергоносителей. Об этом сообщил представитель Еврокомиссии Олоф Жилл, передает РИА Новости.

По его словам, работа над пакетом идет, но комментировать ее до вынесения предложений невозможно.

Жилл также отказался озвучить дату поступления предложения ЕК.

Издание Politico со ссылкой на дипломатов сообщило, что Европейский союз представит новый 19-й пакет антироссийских санкций 19 сентября либо 22 сентября.

10 сентября бывший госсекретарь США Майк Помпео заявил, что страны Европы должны прекратить покупать российские энергоресурсы и ввести «реальные санкции» против Москвы. Он утверждает, что президент России Владимир Путин якобы не заинтересован в мирном урегулировании. Москва будет придерживаться этой позиции, пока она не станет стоить «колоссальной цены», считает политик.

Ранее стало известно, что страны ЕС изучают новый вариант использования замороженных активов России для помощи Украине.