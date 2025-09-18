В Эстонии одобрили запрет на покупку и импорт российского газа

МИД Эстонии: с 2026 года вводится запрет на покупку и импорт российского газа

Эстонское правительство одобрило запрет на покупку и импорт сжиженного природного газа (СПГ) из России с 1 января 2026 года. Об этом заявил глава МИД балтийской республики Маргус Цахкна, передает ТАСС.

«В настоящее время разрешено покупать и импортировать СПГ из России при условии, что он не используется в распределительной сети. Как только поправка вступит в силу, запрет на импорт будет распространяться и на СПГ, который импортируется вне распределительной сети», — сказал министр.

Он отметил, что правительство одобрило эту поправку. По словам Цахкна, участники имеют «достаточно времени, чтобы ознакомиться с изменениями и реорганизовать свою деятельность».

17 сентября президент Украины Владимир Зеленский выразил недовольство тем, что ряд стран Европы продолжают закупать нефть и газ в России, что якобы напрямую влияет на продолжение конфликта. В связи с этим президент Украины призвал не думать о будущих отношениях с Россией после завершения конфликта, а сосредоточиться на помощи Киеву и давить на Москву.

