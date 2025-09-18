На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Эстонии одобрили запрет на покупку и импорт российского газа

МИД Эстонии: с 2026 года вводится запрет на покупку и импорт российского газа
true
true
true
close
Vitchanan Photography/Shutterstock/FOTODOM

Эстонское правительство одобрило запрет на покупку и импорт сжиженного природного газа (СПГ) из России с 1 января 2026 года. Об этом заявил глава МИД балтийской республики Маргус Цахкна, передает ТАСС.

«В настоящее время разрешено покупать и импортировать СПГ из России при условии, что он не используется в распределительной сети. Как только поправка вступит в силу, запрет на импорт будет распространяться и на СПГ, который импортируется вне распределительной сети», — сказал министр.

Он отметил, что правительство одобрило эту поправку. По словам Цахкна, участники имеют «достаточно времени, чтобы ознакомиться с изменениями и реорганизовать свою деятельность».

17 сентября президент Украины Владимир Зеленский выразил недовольство тем, что ряд стран Европы продолжают закупать нефть и газ в России, что якобы напрямую влияет на продолжение конфликта. В связи с этим президент Украины призвал не думать о будущих отношениях с Россией после завершения конфликта, а сосредоточиться на помощи Киеву и давить на Москву.

Ранее назвали главного покупателя российского газа в Евросоюзе.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами