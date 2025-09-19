Медведев рассказал о жесткой реакции России на попытки взыскать «компенсации» по Украине

Медведев заявил о жестком ответе на попытку взыскать с РФ компенсации по Украине

Публикация Советом Европы проекта конвенции о создании международной претензионной комиссии для Украины является попыткой создания очередного антироссийского квазисудебного органа. Об этом заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем канале в Max.

По его словам, проект планируется финансировать за счет бюджета стран, которые поддержат проект, однако свободных средств у европейских стран на данный момент нет.

«Сложно сказать, какие галлюциногенные вещества употребляют функционеры в Страсбурге, но результат налицо. На свет появился абсолютно психоделический проект конвенции о создании международной претензионной комиссии для Украины», — добавил Медведев.

Он добавил, что Россия не зря вышла из Совета Европы, потому что это «странная и бессмысленная» организация.

Медведев также подчеркнул, что некоторые евродепутаты не утратили своих «радужных фантазий» о «капитуляции» России перед странами коллективного Запада. По его словам, они верят в скорую капитуляцию РФ и готовность Москвы спонсировать нанесенный ей вред.

Ранее Медведев предупредил о риске начала войны между РФ и НАТО.