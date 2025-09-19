На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Медведев заявил, что Россия не зря вышла из Совета Европы

Медведев: Россия не зря вышла из странного и бессмысленного Совета Европы
Екатерина Штукина/РИА Новости

Россия не зря вышла из Совета Европы, потому что это «странная и бессмысленная» организация, заявил замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем канале в Max.

Так он отреагировал на появление проекта конвенции о создании международной претензионной комиссии для Украины.

«Чем ближе становится час нашей окончательной победы над киевскими неонацистами, тем дальше в свой собственный космос уходит странная и бессмысленная организация – Совет Европы. Не зря мы вышли из этой дискриминационной шарашкиной конторы», — заявил он.

До этого председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе рассмотрения вопроса денонсации Европейской конвенции по предупреждению пыток заявил, что Совет Европы не реагирует на пытки в отношении мирного населения и военных России со стороны Украины.

Он обратил внимание, что Совет Европы принимает не просто недружественные решения в отношении России, но и делает все, чтобы разрушить ее.

В начале мая первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что совместный трибунал Украины и Совета Европы (СЕ) против России, анонсированный в Верховной раде, служит только целям пиара и является бредовой идеей.

Ранее в РФ предложили денонсировать еще одну конвенцию Совета Европы.

