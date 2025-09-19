На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Медведев назвал «радужными фантазиями» рассуждения о «капитуляции» России

Медведев: евродепутаты не утратили веру в капитуляцию России перед Западом
Екатерина Штукина/РИА Новости

Евродепутаты не утратили своих «радужных фантазий» о «капитуляции» России перед странами коллективного Запада. Об этом заявил зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своем канале на платформе Max.

Таким образом он охарактеризовал подготовленный Советом Европы проект конвенции, которая предполагает разработку механизма компенсаций для Украины.

«В этой связи фантазия евродеятелей взлетает в стратосферу: Москва, дескать, рано или поздно будет вынуждена покаяться, «принять ответственность» и взять на себя все траты, если захочет вернуться в «европейскую семью»», — говорится в сообщении.

По словам Медведева, коллективный Запад, видимо, по-прежнему верит в скорую капитуляцию РФ и готовность Москвы спонсировать нанесенный ей вред. «Радужные фантазии людей с радужными привычками», — заключил он.

До этого председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе рассмотрения вопроса денонсации Европейской конвенции по предупреждению пыток заявил, что Совет Европы не реагирует на пытки в отношении мирного населения и военных России со стороны Украины. Он обратил внимание, что Совет Европы принимает не просто недружественные решения в отношении России, но и делает все, чтобы разрушить ее.

Ранее в России рассказали, почему Европа «останется в дураках» из-за политики по Украине.

Переговоры о мире на Украине
