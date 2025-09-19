На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Временного поверенного в делах Польши вызвали в МИД Белоруссии

МИД Белоруссии вызвал поверенного в делах Польши на беседу об отношениях стран
Виктор Толочко/РИА Новости

Министерство иностранных дел Белоруссии вызвало временного поверенного в делах Польши в республике Войцеха Филимоновича. Об этом сообщается на официальном сайте внешнеполитического ведомства.

В заявлении говорится, что с дипломатом была проведена обстоятельная беседа по поводу текущего состояния отношений между Минском и Варшавой.

«Подробности данного разговора сообщим позднее», — отметили в МИД.

С 12 сентября руководство Польши в одностороннем порядке полностью закрыло границу с Белоруссией. На одном из пограничных пунктов пропуска — «Брест» — даже были установлены колючая проволока и металлический забор.

Комментируя ситуацию, министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков заявил, что действия польских властей выходят за рамки здравого смысла. По его словам, отдельные политики в Польше продолжают «смотреть свысока» на белорусов. Они же предпринимают попытки путем экономического и политического давления реализовать свои имперские амбиции, добавил глава внешнеполитического ведомства.

Ранее журналисты предупредили, что решение Польши закрыть границу с Белоруссией нанесет серьезный удар по торговле Европы с КНР.

