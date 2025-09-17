На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Белоруссии прокомментировали решение Польши закрыть границу

МИД Белоруссии: решение Польши закрыть границу выходит за рамки здравого смысла
Виктор Толочко/РИА Новости

Решение Польши закрыть польско-белорусскую границу выходит за рамки здравого смысла. Об этом заявил министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков, передает агентство БелТА.

«К сожалению, приходится констатировать, как отдельные польские политики и сегодня смотрят на белорусов свысока, пытаясь реализовать, но уже через меры экономического и политического давления, те польские, имперские амбиции», — сказал глава МИД Белоруссии.

С 12 сентября Польша в одностороннем порядке полностью закрыла границу с Белоруссией. В одном из пограничных пунктов пропуска была установлена колючая проволока и заграждения.

11 сентября замглавы минобороны республики Цезарий Томчик сообщил, что польские власти приняли решение в ближайшие дни перебросить к границе с Россией и Белоруссией около 40 тысяч солдат.

Кроме того, для усиления восточного фланга НАТО в Польше альянс запустил операцию «Восточный страж».

Ранее Навроцкий дал согласие на пребывание в Польше войск стран — членов НАТО.

