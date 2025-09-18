На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Евросоюз рискует остаться без китайских товаров из-за одного решения Польши

Politico: закрытие границы Польши с Белоруссией угрожает торговле ЕС и Китая
Kuba Stezycki/Reuters

Решение Польши закрыть границу с Белоруссией нанесет серьезный удар по торговле Евросоюза с Китаем. Об этом пишет Politico со ссылкой на отраслевых экспертов.

«Закрытие границы Польши грозит торговле между ЕС и Китаем», — говорится в публикации.

В статье утверждается, что закрытие границ затронуло торговый маршрут, по которому перевозится до 90% железнодорожных грузов между Китаем и ЕС. Несмотря на экономические потери, которые несут не только страны Евросоюза и Китай, но и сама Польша, польские власти пока не намерены открывать границу с Белоруссией. В публикации говорится, что в нынешних условиях они решили вместо логистики выбрать безопасность.

9 сентября министр внутренних дел и администрации Польши Марчин Кервиньский заявил, что власти Польши временно закроют границу с Белоруссией в ночь на 12 сентября. Причиной такого решения стало проведение российско-белорусских учений «Запад-2025».

Позже Кервиньский сообщил, что срок закрытия польско-белорусской границы не определен. Он добавил, что «время закрытия границы — бессрочное». По его словам, Варшава будет регулярно анализировать ситуацию. Кервиньский пояснил, что решение о закрытии границы связано с опасением «провокаций в широком понятии».

МИД Белоруссии выразил протест Польше из-за приостановки движения через границу.

Ранее сообщалось, что Польша перебросит 40 тысяч солдат к границе РФ и Белоруссии.

