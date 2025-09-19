Южная Корея не будет вводить санкции против России

МИД: Южная Корея в данный момент не планирует дополнительных санкций против РФ

Южная Корея сейчас не планирует дополнительных санкций против России, однако какие-то новые инициативы по сотрудничеству также отсутствуют. Об этом заявил министр иностранных дел Республики Корея Чо Хён в ходе пресс-конференции с иностранными журналистами в Сеуле, передает РИА Новости.

«Южная Корея не планирует дополнительных санкций против России», — сказал он.

Также Чо Хён заявил, что правительство Южной Кореи планирует поддерживать контакты с Российской Федерацией в целях защиты интересов южнокорейских компаний.

4 июня профессор Университета Кунмин в Сеуле Андрей Ланьков заявил в интервью «Ленте.ру», что победа кандидата от «Демократической партии» Ли Чжэ Мёна на президентских выборах в Корее приведет к потеплению в отношениях Сеула с Москвой.

«Скорее всего, он сделает все, чтобы не оказывать прямую военную поддержку Киеву», — предположил востоковед.

Он напомнил, что прежние высказывания политика указывают на стремление дистанцироваться от конфликта России и Украины, а также Китая с Тайванем. При этом Ланьков предположил, что Южная Корея может возобновить военные поставки Украине, но не будет действовать в акциях, направленных против РФ из-за положительного отношения жителей страны к России.

Ранее в Кремле оценили возможность поездки Путина в Южную Корею.