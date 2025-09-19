Южная Корея планирует поддерживать коммуникацию с Россией

Правительство Южной Кореи планирует поддерживать контакты с РФ в целях защиты интересов южнокорейских компаний. Об этом в ходе встречи с журналистами заявил министр иностранных дел Республики Корея Чо Хён, передает ТАСС.

По его словам, в Сеуле намерены поддерживать каналы связи с Москвой в связи с тем, что южнокорейские компании не покидали российский рынок.

4 июня профессор Университета Кунмин в Сеуле Андрей Ланьков заявил в интервью «Ленте.ру», что победа кандидата от «Демократической партии» Ли Чжэ Мёна на президентских выборах в Корее приведет к потеплению в отношениях Сеула с Москвой.

«Скорее всего, он сделает все, чтобы не оказывать прямую военную поддержку Киеву», — предположил востоковед.

Он напомнил, что прежние высказывания политика указывают на стремление дистанцироваться от конфликта России и Украины, а также Китая с Тайванем. При этом Ланьков предположил, что Южная Корея может возобновить военные поставки Украине, но не будет действовать в акциях, направленных против РФ из-за положительного отношения жителей страны к России.

Ранее в Кремле оценили возможность поездки Путина в Южную Корею.