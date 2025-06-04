Востоковед указал на возможность сближения России с Южной Кореей

Востоковед Ланьков: победа Ли на выборах в Корее приведет к сближению с РФ

Победа кандидата от «Демократической партии» Ли Чжэ Мёна на президентских выборах в Корее приведет к потеплению в отношениях Сеула с Москвой. Такое мнение высказал в интервью для «Ленты.ру» профессор Университета Кунмин в Сеуле Андрей Ланьков.

«Скорее всего, он сделает все, чтобы не оказывать прямую военную поддержку Киеву», — предположил востоковед.

Он напомнил, что прежние высказывания политика указывают на стремление дистанцироваться от конфликта России и Украины, а также Китая с Тайванем. При этом Ланьков предположил, что Южная Корея может возобновить военные поставки Украине, но не будет действовать в акциях, направленных против РФ из-за положительного отношения жителей страны к России.

По словам исследователя, даже военный союз России с Северной Кореей не меняет «безусловно позитивного» отношения граждан Южной Кореи к россиянам.

Выборы президента Южной Кореи состоялись 3 июня, и основными претендентами на пост президента были Ли Чжэ Мён и его главный соперник Ким Мун Су от правящей консервативной партии «Гражданская сила». Явка на выборах за час до их завершения составила 77,8%. После обработки 85,56% бюллетеней кандидат от оппозиции набрал 48,34% голосов.

Ранее Ли Чжэ Мён рассказал, кого назначит премьер-министром Южной Кореи.