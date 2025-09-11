На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Кремле оценили возможность поездки Путина в Южную Корею

Песков: решение по вопросу поездки Путина в Южную Корею не принималось
true
true
true
close
Maxim Shemetov/Reuters

Решение о том, поедет ли президент России Владимир Путин в Южную Корею, не принималось. Об этом в ходе брифинга заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Так он ответил на вопрос журналистов о том, было ли принято ли решение, поедет ли президент на саммит в Южную Корею или российскую делегацию возглавит другой представитель.

«Нет, решение не принималось», — заявил Песков.

До этого посол по особым поручениям МИД России Марат Бердыев заявил, что российского лидера пригласили на саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который состоится осенью в южнокорейском городе Кенджу.

В 2025 году Южная Корея выступает в качестве организатора саммита. Приглашение является стандартной практикой протокола и обязанностью принимающей стороны. Посол отметил, что окончательное решение об уровне делегации будет принято позднее.

Он добавил, что обычно члены АТЭС, в том числе Россия, окончательно определяются по этому вопросу накануне мероприятия.

Ранее в Кремле опровергли сообщение о встрече Путина со спикером парламента Южной Кореи.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами