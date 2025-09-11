В Кремле оценили возможность поездки Путина в Южную Корею

Песков: решение по вопросу поездки Путина в Южную Корею не принималось

Решение о том, поедет ли президент России Владимир Путин в Южную Корею, не принималось. Об этом в ходе брифинга заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Так он ответил на вопрос журналистов о том, было ли принято ли решение, поедет ли президент на саммит в Южную Корею или российскую делегацию возглавит другой представитель.

«Нет, решение не принималось», — заявил Песков.

До этого посол по особым поручениям МИД России Марат Бердыев заявил, что российского лидера пригласили на саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который состоится осенью в южнокорейском городе Кенджу.

В 2025 году Южная Корея выступает в качестве организатора саммита. Приглашение является стандартной практикой протокола и обязанностью принимающей стороны. Посол отметил, что окончательное решение об уровне делегации будет принято позднее.

Он добавил, что обычно члены АТЭС, в том числе Россия, окончательно определяются по этому вопросу накануне мероприятия.

Ранее в Кремле опровергли сообщение о встрече Путина со спикером парламента Южной Кореи.