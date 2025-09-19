ЕС предупредили о последствиях в случае использования замороженных активов России

Профессор Дизен: доверие к ЕС пострадает в случае использования активов России

Доверие к Европейскому союзу (ЕС) сильно пострадает в случае использования российских замороженных активов. Об этом заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен на своей странице в соцсети X.

Он считает, что Брюссель стремится украсть российские активы, «не называя это кражей».

По его словам, в случае траты средств РФ на приобретение беспроцентных облигаций, Евросоюз не сможет позволить себе положить конец российско-украинскому конфликту, поскольку не будет иметь возможности вернуть деньги.

Накануне сообщалось, что Европейский союз рассматривает схему выделения Украине нового кредита, который будет обеспечен замороженными российскими активами, чтобы обойти возможное вето со стороны Венгрии.

Агентство Bloomberg утверждало, что Евросоюз может принять окончательное решение по российским замороженным активам на саммите 23-24 октября. Ожидается, что эта тема будет поднята некоторыми министрами финансов ЕС на встрече в Копенгагене.

Ранее стало известно, когда ЕС представит новый пакет антироссийских санкций.