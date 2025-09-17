Стало известно о новом плане ЕС по использованию активов России

Европейские страны изучают новый вариант использования замороженных активов России для помощи Украине. Об этом сообщает британское издание Financial Times (FT).

Отмечается, что страны Европейского союза рассчитывают направить средства, которые перешли в статус денежных остатков в бельгийском депозитарии Euroclear, на покупку европейских беспроцентных облигаций.

По данным газеты, €170 млрд из €194 млрд активов РФ, хранимых в Euroclear, достигли срока погашения и перешли в разряд денежных остатков. Украина получит средства траншами.

Также предполагается использование специального инструмента для управления механизмами финансирования, что может позволить участвовать странам, не входящим в Европейский союз.

10 сентября глава МИД Бельгии Максим Прево заявил, что Бельгия согласится на использование замороженных активов России в размере около €200 млрд при условии, что Евросоюз разделит юридические риски.

По словам дипломата, Брюссель не может нести ответственность за любые потенциальные претензии, которые однажды могут заставить его выплатить сумму, эквивалентную годовому бюджету страны.

Ранее Германия изменила позицию по замороженным активам России.