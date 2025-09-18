Стало известно, когда ЕС представит новый пакет антироссийских санкций

Европейский союз представит новый 19-й пакет антироссийских санкций до 22 сентября. Об этом сообщает Politico со ссылкой на дипломатов.

«В среду Еврокомиссия сообщила послам стран ЕС, что им следует ожидать пакет санкций либо в пятницу (19 сентября), либо в понедельник (22 сентября)», — говорится в статье.

10 сентября бывший госсекретарь США Майк Помпео заявил, что страны Европы должны прекратить покупать российские энергоресурсы и ввести «реальные санкции» против Москвы. Он утверждает, что президент России Владимир Путин якобы не заинтересован в мирном урегулировании. Москва будет придерживаться этой позиции, пока она не станет стоить «колоссальной цены», считает политик.

До этого президент США Дональд Трамп утвердительно ответил на вопрос о готовности перейти ко «второму этапу» антироссийских санкций.

Ранее стало известно, что страны ЕС изучают новый вариант использования замороженных активов России для помощи Украине.