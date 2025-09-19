Лидер ЛПДР посетил «Хилокское гетто»

Лидер ЛДПР Слуцкий рассказал о посещении «Хилокского гетто» в Новосибирске

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий во время встречи президента России Владимира Путина с лидерами парламентских фракций рассказал о посещении «Хилокского гетто». Его слова приводятся на сайте Кремля.

Речь идет о микрорайоне на окраине Новосибирска, который замкнут между мусорным полигоном и гигантским рынком.

Депутат рассказал, что недавно был в Новосибирске на открытии станции метро «Спортивная».

«Но вместе с тем мы выехали в так называемое (извините, так оно называется, жители так назвали) Хилокское гетто — это микрорайон Ленинского района Новосибирска, где живут мигранты. Антисанитария, хамство, аморальное поведение», — сказал Слуцкий.

Депутат предложил всем фракциям Госдумы поддержать предложение ЛДПР о введении ограничения на въезд в страну семей мигрантов, не имеющих гражданства РФ.

По его словам, «эти огромные семьи въезжают, дети создают беспорядок в школе», также это приводит к очередям в медицинских и соцучреждениях.

В мае сообщалось, что возле жилых домов на Хилокской улице произошла массовая драка с участием пьяных мигрантов.

Ранее Решетников заявил о переходе России к модели возвратной миграции.