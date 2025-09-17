В Минэкономразвития представили новый подход к трудовой миграции в России

Россия переходит к модели возвратной миграции и в долгосрочной перспективе не планирует делать ставку на ввоз рабочей силы из-за границы. Об этом заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников, пишет ТАСС.

«В миграции мы будем подходить по принципу: приехал, подработал, уехал», — отметил министр, добавив, что России не нужны семьи мигрантов, также страна не обязана учить в школах детей не своих граждан.

При этом Решетников подчеркнул, что в условиях дефицита кадров Россия все же будет привлекать иностранных работников, однако на массовую миграцию, по его словам, «никто всерьез полагаться долгосрочно не готов».

Министр добавил, что ключевой задачей является повышение производительности труда в России. Для этого уже разработан отдельный проект, уточнил он.

До этого аналитики Мигрант Сервиса сообщили, что в 2024 году страну покинули около 1 млн мигрантов. В основном из России уезжали граждане таких стран, как Узбекистан, Таджикистан и Киргизия. В 2025 году данная тенденция может сохраниться, считают эксперты. Гипотетически, Россию может покинуть приблизительно еще около 1 млн трудовых мигрантов в поисках более привлекательных условий труда за рубежом.

