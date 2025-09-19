В Венесуэле сообщили об одобрении договора о стратегическом партнерстве с Россией

Национальная ассамблея (парламент) Венесуэлы единогласно одобрила в первом чтении Договор о стратегическом партнерстве и сотрудничестве с Россией, заявил председатель парламента Хорхе Родригес. Об этом сообщает телеканал Venezolana de Televisión.

Отмечается, что договоренности предполагают обеспечение долгосрочного сотрудничества и солидарности между двумя государствами. Также партнерство России и Венесуэлы указывает на стремление стран к многополярному миру, основанному на праве, суверенитете и равенстве государств.

1 сентября в пресс-службе МИД России заявили, что российская сторона подтвердила поддержку и солидарность с властями Венесуэлы на фоне угроз применения силы в отношении Венесуэлы со стороны Соединенных Штатов.

В августе президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что Россия одержала победу на экономическом, военном, политическом и дипломатическом фронтах войны с западной гегемонией, которая пытается подчинить мировую экономику и нарушает международное право.

Ранее Мадуро обвинил США в нарушении международного договора о запрещении ядерного оружия.