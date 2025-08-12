На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Президент Венесуэлы заявил о победе России на всех фронтах

Президент Венесуэлы Мадуро заявил о победе РФ на всех фронтах
Carlos Garcia Rawlins/Reuters

Россия одержала победу на экономическом, военном, политическом и дипломатическом фронтах войны с западной гегемонией, которая пытается подчинить мировую экономику и нарушает международное право. Об этом заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро в программе «С Мадуро плюс» в эфире телеканала Venezolana de Televisión.

При этом политик осудил введение санкций против независимых государств.

«Российская экономика продемонстрировала высокую стойкость, выдержала ракетные удары санкций и одержала победу», — подчеркнул Мадуро.

До этого глава евродипломатии Кая Каллас сообщила, что Евросоюз начал работу над 19-м пакетом санкций против России. По ее словам, поскольку Москва не согласилась на полное и безоговорочное прекращение огня, Брюсселю не следует даже обсуждать какие-либо уступки.

7 августа президент США Дональд Трамп, отвечая на вопрос журналистов о том, объявит ли Вашингтон о новых антироссийских санкциях, заявил, что это будет зависеть от действий Москвы.

Ранее правительство Швейцарии сообщило о поддержке новых санкций против РФ.

