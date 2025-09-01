В российском МИД обозначили позицию Москвы по конфликту США и Венесуэлы

Российская сторона подтвердила поддержку и солидарность с властями Венесуэлы на фоне угроз применения силы в отношении Венесуэлы со стороны Соединенных Штатов. Об этом сообщили в пресс-службе МИД России.

«С российской стороны подтверждена полная поддержка и солидарность с боливарианскими властями в вопросе защиты национального суверенитета, выражено решительное неприятие использования инструментов политического и силового давления на независимые государства», — говорится в пресс-релизе по итогам встречи замминистра иностранных дел РФ Сергея Рябкова с послом Венесуэлы Хесусом Рафаэлем Саласаром Веласкесом.

Сообщается, что Веласкес проинформировал российского дипломата об усилиях руководства Венесуэлы по сохранению стабильности внутри страны. По данным ведомства, в ходе встречи также обсуждались вопросы двустороннего взаимодействия между странами.

28 августа газета Financial Times (FT) сообщала, что военно-морские силы (ВМС) США направили к берегам Венесуэлы восемь военных кораблей. По информации издания, на борту кораблей находятся несколько тысяч американских военных. Авторы публикации назвали такое наращивание военно-морского потенциала в регионе необычным.

Позднее в Белом доме заявили, что президент США Дональд Трамп готов использовать «всю мощь Америки» для остановки наркотрафика, поступающего из Венесуэлы.

Ранее Мадуро обвинил США в нарушении международного договора о запрещении ядерного оружия.