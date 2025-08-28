На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Мадуро обвинил США в нарушении международного договора о запрещении ядерного оружия

Мадуро: отправкой кораблей в Карибское море США нарушают Договор Тлателолько
Reuters

Отправка кораблей Военно-морских сил США, в том числе атомной подводной лодки, к берегам Венесуэлы является нарушением Договора Тлателолько. Об этом заявил президент Боливарианской республики Николас Мадуро.

Выступая на церемонии вручения верительных грамот послов иностранных государств в Каракасе, Мадуро отметил, что американцы пригрозили Венесуэле атомной подводной лодкой. Тем самым Соединенные Штаты нарушили Договор Тлателолько, который запрещает перемещение, использование и производство ядерного оружия на территории всей Латинской Америки и Карибского бассейна.

При этом президент подчеркнул, что Боливарианская республика добилась успеха в защите суверенитета и территориальной целостности.

Договор Тлателолько о создании безъядерной зоны на территории Латинской Америки и Карибского бассейна в ступил в силу в сентябре 1968 года. В настоящее время его участниками являются 33 государства.

27 августа стало известно, что Венесуэла обратилась к генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу в связи с переброской американских боевых кораблей в Карибское море.

19 августа телекомпания NBC сообщила, что Пентагон для усиления борьбы с наркокартелями отправляет к берегам Венесуэлы отряд из трех боевых кораблей.

Ранее в России оценили перспективы столкновения США и Венесуэлы.

