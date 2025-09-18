На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«С-400 остаются»: в Турции опровергли сообщения о перепродаже ЗРК

Минобороны Турции опровергло сообщения о возможной продаже ЗРК С-400
Алексей Мальгавко/РИА Новости
Минобороны Турции опровергло информацию о том, что Москва якобы готовится вернуть проданные Анкаре зенитные ракетные комплексы С-400. Ранее турецкий и американский журналисты сообщали, что Россия предложила выкупить ЗРК, которые Турция практически не использует с 2019 года. По их данным, турецкая сторона была заинтересована в этом предложении. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Министерство обороны Турции опровергло сообщения СМИ о том, что Москва якобы готовится вернуть проданные Анкаре зенитные ракетные комплексы (ЗРК) С-400. Об этом со ссылкой на источники в ведомстве сообщили турецкое издание Т24, а также российские информагентства ТАСС и РИА Новости.

«С-400 остаются на вооружении наших ВС, каких-либо изменений в ситуации нет», — цитируют агентства заявление собеседника.

Кроме того, ранее сообщения о якобы продаже или возврате Турцией российских ЗРК С-400 опроверг другой турецкий источник РИА Новости.

Откуда пошли слухи?

3 сентября колумнист турецкой газеты Nefres Мурат Гюрген заявил, что Москва намерена приобрести у Анкары комплексы С-400, которые Турция не использует, и продать их другим странам.

«В то время, как мир борется с войнами и кризисами, многие страны, заинтересованные в системах ПВО, обратились к России. Однако у Москвы нет готовых С-400, кроме тех, которые она использует. Поэтому, как сообщается, Россия рассматривает возможность выкупа систем С-400, проданных Турции в 2019 году, которые Анкара активно не использует, и продажи их другой стране», — писал Гюрген.

Автор материала утверждал, что Анкара якобы открыта к этому предложению. Во-первых, как уточнял журналист, Турция, которая разрабатывает собственную систему ПВО Çelik Kubbe («Стальной купол»), «видит, что ее потребность в С-400 с каждым днем падает».

«Интеграция С-400 в зону ответственности НАТО уже невозможна. Ракеты — один из важнейших элементов системы — также достигли половины своего срока годности, и возникла необходимость в техническом обслуживании», — отмечал Гюрген.

Кроме этого, по словам колумниста, Турция была заинтересована в возвращении в программу производства F-35. Анкара была исключена из нее в 2019 году после приобретения у России комплексов С-400. В США считали, что Россия может использовать ЗРК для получения информации о F-35.

Вашингтон не раз призывал Турцию «не оставлять С-400». Так, в марте 2025-го США предлагали Анкаре разобрать ЗРК по частям или перевезти их на американскую военную базу Инджирлик. Взамен американцы обещали предоставить Турции доступ к истребителям F-35.

25 июня президент страны Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что вопрос о С-400 закрыт.

«Мы не обсуждали С-400 на встрече с [президентом США Дональдом] Трампом. Этого вопроса нет в нашей повестке дня, он закрыт. Мы обсуждали [покупку] истребителей F-35. Мы заплатили за них $1,3 млрд. Мы видели, что у Трампа хорошие намерения относительно покупки нами F-35», — заявил тогда турецкий лидер.

30 июля посол США в Турции Томас Баррак заявил, что Анкара и Вашингтон могут до конца 2025 года урегулировать вопрос с исключением Турции из программы производства F-35. На каких условиях это произойдет — не сообщалось.

Нужны для перевооружения

Вслед за колонкой Гюргена свой материал, посвященный якобы передаче Турцией С-400, опубликовал обозреватель американского журнала The National Interest Питер Сучиу. В своей статье он перечислил те же причины, почему Анкара может быть заинтересована в продаже комплексов.

При этом Сучиу также высказал предположение, почему Москва может быть заинтересована в покупке. Журналист утверждал, что комплексы якобы нужны РФ для быстрого перевооружения. Он заявил, что в ходе спецоперации российские военные потеряли несколько систем, а потому «России необходимо пополнить свои запасы, не допуская дальнейших задержек экспорта».

Сучиу указал на то, что Москве уже пришлось перенести сроки поставки С-400 в Индию, контракт с которой Россия заключила в 2018 году. При этом генеральный директор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев ранее опровергал эту информацию, заявляя, что РФ выполняет контракт на поставку ЗРК Индии согласно обязательствам.

