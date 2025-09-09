Отдыхающим в Турции россиянам дали советы на фоне массовых протестов

На фоне массовых протестов в Стамбуле россиянам, планирующим там отдых, необходимо внимательно следить за рекомендациями турецкого МИД и Минэкономразвития РФ. Пока никто из россиян туры не аннулировал, рассказал 360.ru вице-президент альянса турагентств России Алексан Мкртчян.

Эксперт подчеркнул, что, по последним данным, во многих районах Стамбула продолжает работать связь – в частности, в районах Галата и Султанахмета, где обычно много туристов из России.

«Это где султанский дворец Топкапы. Там работает связь. Тут надо смотреть выборочно. На самом деле, если бы сегодня что-то произошло хоть с одним россиянином, условно говоря, волос бы упал с головы, мы бы уже узнали к вечеру. Потому что это все идет с раннего утра», — подчеркнул Мкртчян.

Тем, кого встревожили новости из турецкой столицы, он посоветовал ориентироваться на сообщения официальных ведомств, пояснив, что если МИД Турции или Минэкономразвития РФ выступят с рекомендациями воздержаться от поездки, то все туроператоры обязаны будут вернуть 100% от стоимости путевки. Пока подобных сообщений не было. Важно также учитывать, что без соответствующих указаний отмена поездки в последний момент в любом случае приведет к штрафам – например, если тур запланирован на завтра, а сегодня человек заявляет об отказе.

«Другое дело — новые люди. Тот, кто сейчас еще не был забронирован, не заплатил деньги. Эти бронирования упали примерно на 25 процентов. Это те люди, которые планировали, но не купили», — заключил турэксперт.

Напомним, вечером 7 сентября у стамбульского отделения оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП) произошли стычки между протестующими и силовиками. В ответ на беспорядки власти ввели запрет на проведение митингов и демонстраций в шести районах города, включая центральные, до 11 сентября. В пресс-службе Российского союза туриндустрии сообщили , что россияне не спешат отменять бронирование туров из-за беспорядков, хотя, возможно, будут введены ограничения доступа в отдельные районы города.

Ранее сообщалось , что в Турции на фоне протестов начали блокировать Telegram и WhatsApp (Компания Meta Platforms Inc.* признана экстремистской организацией).