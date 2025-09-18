На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Трамп назвал условие введения санкций против России

Трамп: США введут санкции против РФ, если союзники прекратят покупать ее нефть
Evelyn Hockstein/Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов ввести новые санкции против России, только если союзники Америки прекратят покупать российскую нефть. Об этом глава государства заявил на пресс-конференции в ходе визита в Великобританию, передает РИА Новости.

Как передавало агентство Bloomberg, Трамп в ходе разговора с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен сообщил, что предпочитает пошлины санкциям.

Американский лидер в письме к странам — членам НАТО предложил им ввести тарифы в диапазоне 50-100% на товары, импортируемые из Китая. По его словам, данное решение поспособствует прекращению украинского конфликта.

17 сентября президент США Дональд Трамп вместе с супругой прибыл в Лондон. По данным агентства Reuters, в рамках визита американского лидера между странами будут заключены соглашения по сотрудничеству в области науки, технологий и гражданской ядерной энергетики на общую сумму свыше $10 млрд.

Ранее Трамп заявил, что конфликт на Украине больше не грозит третьей мировой войной.

Санкции против России
