Трамп назвал условие введения санкций против России

Трамп: США введут санкции против РФ, если союзники прекратят покупать ее нефть

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов ввести новые санкции против России, только если союзники Америки прекратят покупать российскую нефть. Об этом глава государства заявил на пресс-конференции в ходе визита в Великобританию, передает РИА Новости.

Как передавало агентство Bloomberg, Трамп в ходе разговора с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен сообщил, что предпочитает пошлины санкциям.

Американский лидер в письме к странам — членам НАТО предложил им ввести тарифы в диапазоне 50-100% на товары, импортируемые из Китая. По его словам, данное решение поспособствует прекращению украинского конфликта.

17 сентября президент США Дональд Трамп вместе с супругой прибыл в Лондон. По данным агентства Reuters, в рамках визита американского лидера между странами будут заключены соглашения по сотрудничеству в области науки, технологий и гражданской ядерной энергетики на общую сумму свыше $10 млрд.

Ранее Трамп заявил, что конфликт на Украине больше не грозит третьей мировой войной.