Трамп заявил, что санкциям предпочитает пошлины

Президент США Дональд Трамп в ходе разговора с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен сообщил, что предпочитает пошлины санкциям. Об этом пишет агентство Bloomberg.

Об этом Трамп упомянул в рамках разговора об «увеличении давления» на Россию. Глава ЕК отметила, что разговор с президентом США прошел хорошо.

«Трамп в ходе разговора повторил о своем предпочтении пошлин относительно санкций», — говорится в публикации.

До этого стало известно, что американский лидер в письме к странам — членам НАТО предложил им ввести тарифы в диапазоне 50-100% на товары, импортируемые из Китая. По его словам, данное решение поспособствует прекращению украинского конфликта.

Он также повторил свое прежнее утверждение, что конфликт на Украине является результатом политики экс-президента США Джо Байдена и украинского президента Владимира Зеленского, а не нынешней администрации США. По мнению Трампа, кризис на Украине не случился бы, если бы он оставался президентом Соединенных Штатов.

Ранее в Китае оценили идею Трампа ввести пошлины из-за закупок нефти из России.