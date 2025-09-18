Трамп заявил, что ждет хорошие новости с Украины

Трамп ожидает хорошие новости по урегулированию конфликта на Украине

Президент США Дональд Трамп на пресс-конференции по итогам встречи с премьер-министром Великобритании Киром Стармером заявил, что ждет хорошие новости по урегулированию конфликта на Украине. Американского лидера цитирует CNN.

Трамп отметил, что ситуация с Украиной будет урегулирована, добавив, что чувствует свою обязанность уладить этот вопрос.

«Что касается ситуации с Россией, я надеюсь, что у нас скоро будет для вас хорошая новость», — резюмировал американский лидер.

Помимо этого президент США заявил, что по его мнению, украинский конфликт больше не грозит третьей мировой войной.

17 сентября президент Трамп вместе с супругой Меланией прибыл в Лондон. По данным агентства Reuters, в рамках визита американского лидера между странами будут заключены соглашения по сотрудничеству в области науки, технологий и гражданской ядерной энергетики на общую сумму свыше $10 млрд.

