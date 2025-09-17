Трамп не захотел спать на королевских простынях в Виндзорском замке

Daily Mail: помощники Трампа привезли для него в Лондон постельное белье из США

Помощники американского президента Дональда Трампа привезли постельное белье из США на время визита политика и его супруги Меланьи в Виндзорский замок в Великобритании. Об этом сообщает газета Daily Mail.

«Помощники президента (Трампа — «Газета.Ru»), проверяя его комнату в Виндзорском дворце перед его прибытием, выдали горничным постельное белье», — пишет издание.

Как заявил Daily Mail источник, в Виндзорском дворце были приготовлены комплекты белья из тонкого египетского хлопка. Газета не называет точную причину, почему Трамп не будет спать на королевских простынях.

17 сентября Трамп с Меланией прибыли в Виндзорский замок для встречи с королем Карлом III. У трапа их встречал принц Уильям и его супруга Кейт Миддлтон. Они подвели чету Трампов к Карлу III и королеве Камилле.

Как писали СМИ Британии, американский лидер приехал, потому что пожелал получить королевский прием, проехаться в королевской карете и полюбоваться местными гвардейцами. В программе визита аудиенция у Карла III, званые обеды, прием в Виндзорском замке, праздничный салют, парады с военными оркестрами, пролеты пилотажных групп.

Однако британцы оказались не рады Трампу. В центре Лондона начался массовый протест против визита президента США, протестующие начали собираться с рядом со штаб-квартирой Би-би-си на улице Портленд-Плей в 14:00 по местному времени (16:00 — мск). Ожидалось, что многотысячная толпа будет двигаться к Парламентской площади, где организует митинг.

