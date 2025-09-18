На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Украина будет обучать польских военных борьбе с БПЛА и ракетами

МО Украины: Киев будет обучать польских военнослужащих борьбе с дронами
true
true
true
close
Kuba Stezycki/Reuters

Украина будет обучать польских военных и инженеров борьбе с БПЛА и ракетами. Об этом заявил глава МО Украины Денис Шмыгаль, передает Reuters.

«Мы готовы... делиться своим опытом в любых условиях...но главное - это противовоздушная оборона от российских беспилотников и ракет», — отметил он.

До этого бывший премьер-министр Польши Лешек Миллер заявил, что цель политики Владимира Зеленского – спровоцировать коллективный вооруженный ответ НАТО на действия России и втянуть альянс в прямое столкновение с Москвой.

Он подчеркнул, что вне зависимости от того, насколько Варшава симпатизирует Зеленскому, у нее собственные интересы в этом вопросе. Украина заинтересована в прямом вовлечении стран НАТО в конфликт, а Польша заинтересована в том, чтобы держаться от него как можно дальше, констатировал экс-премьер.

Ранее Навроцкий заговорил о размещении ядерного оружия в Польше.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами