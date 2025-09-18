Украина будет обучать польских военных борьбе с БПЛА и ракетами

Украина будет обучать польских военных и инженеров борьбе с БПЛА и ракетами. Об этом заявил глава МО Украины Денис Шмыгаль, передает Reuters.

«Мы готовы... делиться своим опытом в любых условиях...но главное - это противовоздушная оборона от российских беспилотников и ракет», — отметил он.

До этого бывший премьер-министр Польши Лешек Миллер заявил, что цель политики Владимира Зеленского – спровоцировать коллективный вооруженный ответ НАТО на действия России и втянуть альянс в прямое столкновение с Москвой.

Он подчеркнул, что вне зависимости от того, насколько Варшава симпатизирует Зеленскому, у нее собственные интересы в этом вопросе. Украина заинтересована в прямом вовлечении стран НАТО в конфликт, а Польша заинтересована в том, чтобы держаться от него как можно дальше, констатировал экс-премьер.

Ранее Навроцкий заговорил о размещении ядерного оружия в Польше.