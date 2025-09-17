На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Навроцкий заговорил о размещении ядерного оружия в Польше

Президент Навроцкий допустил появление в Польше французского ядерного оружия
true
true
true
close
Attila Husejnow/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что поддерживает идею размещения ядерных мощностей на территории страны, в том числе и оружия, рассчитывая на помощь Франции в этом направлении. Его слова приводит LCI.

Отвечая на вопрос о том, надеется ли Навроцкий на то, что французское ядерное оружие появится в Польше, он ответил утвердительно. Варшава должна быть включена в программу по размещению соответствующего вида вооружений, считает он.

«Как президент Республики Польша, я считаю, что Польша должна участвовать в ядерном распределении. Она должна иметь собственные ядерные, энергетические, гражданские и военные мощности. Партнерство между Польшей и Францией именно на этом и базируется», – заявил Навроцкий.

По его словам, нужно сделать все, чтобы обеспечить безопасность страны, это касается и ядерного распределения в Европе.

До этого министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что не теряет надежды на то, что в стране появится собственное ядерное оружие. При этом министр согласился с тем, что для Польши более реально участвовать в таких программах, как американская Nuclear sharing, чем иметь свое ядерное оружие.

Ранее в Польше заявили, что «Орешник» изменил военную ситуацию в Восточной Европе.

