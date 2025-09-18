Бывший премьер-министр Польши Лешек Миллер заявил, что цель политики Владимира Зеленского – спровоцировать коллективный вооруженный ответ НАТО на действия России и втянуть альянс в прямое столкновение с Москвой. Его слова передает радиостанция Zet.

«Цель Владимира Зеленского — спровоцировать коллективный вооружённый ответ со стороны НАТО. Это означает, что солдаты стран-членов появятся на Украине и вступят в прямые боевые действия с Россией», — сказал Миллер.

Он подчеркнул, что вне зависимости от того, насколько Варшава симпатизирует Зеленскому, у нее собственные интересы в этом вопросе. Украина заинтересована в прямом вовлечении стран НАТО в конфликт, а Польша заинтересована в том, чтобы держаться от него как можно дальше, констатировал экс-премьер.

Накануне бывший главнокомандующий силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис заявил, что после инцидента с БПЛА в Польше пришло время создать бесполетную зону на Украине, несмотря на то, что это будет «очень агрессивным шагом» с риском эскалации.

Ранее Навроцкий заговорил о размещении ядерного оружия в Польше.