Экс-главком НАТО призвал к отчаянным мерам: «Сбивать истребители Кремля»

Ставридис: бесполетная зона на Украине станет эскалацией, но ее нужно реализовать
Kevin Hagen/AP

Бывший главнокомандующий силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис заявил, что после инцидента с БПЛА в Польше пришло время создать бесполетную зону на Украине, несмотря на то, что это будет «очень агрессивным шагом» с риском эскалации. В колонке для Bloomberg он напомнил, что Киев «отчаянно умоляет» закрыть небо.

Экс-командующий НАТО отметил, что реализация такой меры потребует от самолетов НАТО патрулирования неба Украины, а также «нейтрализации» передовых зенитных комплексов ВС РФ как на территории России, так и Белоруссии. В этом случае правила боевых действий изменятся, и тогда Североатлантический альянс сможет «сбивать не только российские беспилотники и ракеты, но и пилотируемые бомбардировщики и истребители Кремля», пишет он.

Как считает Ставридис, весь вопрос в том, наступил ли момент, чтобы распространить операцию «Восточный часовой» на Украину. Это может стать комплексом новых мер, которые обсуждают США и Евросоюз, утверждает военный.

«Давайте посмотрим правде в глаза: бесполетная зона — это очень агрессивный шаг, несущий реальный риск дальнейшей эскалации. Но, учитывая безрассудство, беспощадность и непримиримость Путина, наиболее ярко продемонстрированные его игнорированием личных дипломатических усилий Трампа, мы пришли в самый раз, чтобы закрыть небо над Украиной», — написал Ставридис.

12 сентября генеральный секретарь НАТО Марк Рютте объявил о начале операции Eastern Sentry («Восточный часовой»), направленной на укрепление обороны восточных рубежей военного блока. Причиной для проведения операции послужило падение нескольких беспилотников на территории Польши, произошедшее в ночь на 10 сентября.

Ранее стало известно о «хорошей карте» Путина против Великобритании.

