В России в 2029 году отпразднуют 300-летний юбилей Екатерины II

Путин подписал указ о праздновании 300-летия со дня рождения Екатерины II
true
true
true
close
Третьяковская Галерея/Global Look Press

В 2029 году в России пройдут мероприятия, посвященные 300-летнему юбилею императрицы Екатерины II, соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин. Текст документа размещен на портале официального опубликования правовых актов.

«Постановляю принять предложение правительства РФ о праздновании в 2029 году 300-летия со дня рождения Екатерины II», — говорится в тексте указа.

Российский лидер поручил кабмину создать оргкомитет по подготовке и проведению соответствующих мероприятий, а также составить план. Региональным властям рекомендовали присоединиться к празднованию.

Путин также отметил большую роль реформ Екатерины II для истории России.

Период правления Екатерины II также известен как эпоха просвещенного абсолютизма в Российской империи, во время которой произошел расцвет дворянства, и были преобразованы государственные и местные органы управления. При императрице произошли первый и второй разделы территории современной Польши, а к России были присоединены Новороссия и Крым.

Фигура Екатерины II вызывает резкую неприязнь у действующих властей Украины. Так, в конце декабря 2022 года в Одессе снесли памятник императрице и ее сподвижникам. Помимо этого, в городе демонтировали памятник русскому полководцу Александру Суворову.

Ранее Песков рассказал, как Путин празднует день рождения.

